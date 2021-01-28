Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что критика в социальных сетях помогает ему в работе.

Об этом он рассказал в интервью НикВести.

Владислав Невеселый рассказал, что вполне нормально реагирует на критику в соцсетях, поскольку люди сообщают ему о возникших проблемах с дорогами области, что помогает ему оперативно их решать.

— Нормально. Вполне нормально реагирую. Я Вам скажу, что соцсети во многом мне даже помогают в плане информативности. Те люди, которые мне пишут критику или указывают на те или иные моменты, которые находятся в области — ну класс. Как по мне это круто. Я себе это все фиксирую. У меня бывает сходятся три или четыре чьих-то мнения и все, я могу туда быстро послать работника и мы все исправляем. Я считаю, что соцсети, в принципе, это помощник. Пускай это, скажем, независимые эксперты, как говорят, диванные. Если я вижу, что это вполне нормальный человек, который указывает на проблему — класс, я отвечаю и хочу, чтобы и дальше он это делал, а если он пишет просто обидную вещь, то, понятно, что я не реагирую.Соцсети — это помощник и не реагировать на тех, кто там пишет, закрываться и тому подобное — ты просто теряешь тех людей, которые могут тебе указать на те участки, куда мы даже не успели попасть или, как бывает, из-за погоды маленькая ямка за несколько ночей может превратится в яму. Если я сегодня проезжал и не заметил маленькую яму, то завтра по ней может проехать поток грузовиков и будет большая яма, которая будет резать колеса и, не дай Бог, может привести к несчастным случаям. Я буду продолжать общаться и максимально с ними контактировать — мне они помогают, - рассказал Владислав Невеселый.

Напомним, ранее исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый обратился к жителям области с просьбой сообщать ему о работе подрядных фирм, которые делают некачественный ремонт дорог.