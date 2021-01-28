Министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши проведут 29 января первую встречу в формате Люблинского треугольника.
Об этом пишет пресс-служба МИД.
— 29 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом и польским коллегой Збигневом Рау проведут первое после основания онлайн-заседание Люблинского треугольника, - рассказали в ведомстве.
Министры планируют обсудить ситуацию в Центральной Европе и планы совместной работы на 2021 год. Также они будут обсуждать и Беларусь. Во время этого по инициативе украинской стороны к встрече присоединится белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.
Ранее белорусская оппозиционер Светлана Тихановская выразила благодарность Украине за ее позицию относительно событий в Беларуси.
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Министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши проведут 29 января первую встречу в формате Люблинского треугольника.
Об этом пишет пресс-служба МИД.
— 29 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом и польским коллегой Збигневом Рау проведут первое после основания онлайн-заседание Люблинского треугольника, - рассказали в ведомстве.
Министры планируют обсудить ситуацию в Центральной Европе и планы совместной работы на 2021 год. Также они будут обсуждать и Беларусь. Во время этого по инициативе украинской стороны к встрече присоединится белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.
Ранее белорусская оппозиционер Светлана Тихановская выразила благодарность Украине за ее позицию относительно событий в Беларуси.