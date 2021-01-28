Нардеп Артур Герасимов заявил, что Власть Зеленского, испугавшись возмущения граждан, решила позаимствовать предложение «Европейской Солидарности», вернуть льготный тариф на электроэнергию и увеличить субсидии.

Об этом он заявил с трибуны парламента, передает пресс-служба политсилы.

— Когда власть Зеленского необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф на электроэнергию — «Европейская Солидарность» разработала четкий план помощи населению. А вчера появилось это постановление, которое фактически повторяет стратегию «Европейской Солидарности» по преодолению тарифного кризиса. В постановлении предлагается увеличить субсидии и вернуть льготный тариф на электроэнергию. Не знаете, где брать деньги? Принимайте законопроект «Европейской Солидарности» 4585 и направляйте дополнительные 7 млрд гривен по содержанию силовиков, кортежей и государственных дач Зеленского на субсидии, — подчеркнул парламентарий.

Нардеп отметил, что также очень важно запретить покупку российского электричества и газа.

— Если мы уже коснулись газа — сегодня с этой трибуны о тарифах, газе и совести нам решил рассказать человек, который очень разбирается в газе. «Газовая принцесса Лазаренко», из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов. Доказательством этого является победа Украины в Стокгольмском арбитраже, когда мы вернули более 4 миллиардов долларов, которые после «хи-хи» с Путиным она переплатила Кремлю и за которые Кремль покупал оружие и убивал наших воинов, — добавил Артур Герасимов.

По словам нардепа, сегодня «нас снова хотят посадить на российскую газовую иглу и на российские газовые схемы. «Европейская Солидарность» не даст этого сделать ни «газовой принцессе», ни ее телефонным абонентам».