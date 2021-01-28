Министерство иностранных дел инициирует запрет на въезд в Украину российскому актеру, журналисту Тиграну Кеосаяну, который 28 января вместе со своей женой, главной редактором пропагандистского телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян и главным редактором радио «Говорит Москва» Романом Бабаяном прибыл на временно оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель украинского МИД Олег Николенко.

– Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы «русского мира» на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну въезда в Украину, - написал он.

Отдельно Олег Николенко уточнил, что Маргарита Симоньян и Роман Бабаян уже давно являются невъездными в Украину.

Напомним, ранее во время протестов в Беларуси против авторитарного режима Александра Лукашенко Маргарита Симоньян намекнула, что России пора ввести своих военных на территорию страны.