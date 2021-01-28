Николаевская городская больница № 1 в отделение реанимации приобрела СРАР-шлемы, предназначенные для больных COVID-19 с осложнениями.

Об этом идет речь в сюжете «Суспільне: Миколаїв».

В шлем поступает кислород и воздух, а аппарат призван снизить частоту интубаций в отделении реанимации.

Шлем крепится на шее пациента. Аппарат подстраивается под индивидуальные особенности человека: частоту дыхания и интенсивность. От шлема идут две трубки, с помощью которых и осуществляется дыхательный процесс.

До этого в отделении использовали СРАР-маски, однако шлемы удобнее, отмечают медики.

— Бывает и день, и неделю, и несколько недель больной должен получать эту вентиляцию. И конечно, это некомфортно, так как маска давит, могут быть пролежни, и больной не такой подвижный, как он подвижен в маске-шлеме, где у него фактически свободно лицо, — рассказывает заведующий отделением реанимации Николай Замлинский.

Шлем имеет специальный клапан. С помощью него пациент может получать пищу, воду, и общаться с врачом.

— В этом шлеме нужно дышать очень интенсивно, чтобы распознавал дыхательные попытки, и тогда он подает кислород. То есть для пациента, который может прекратить дышать, его лучше не использовать. Но для тех, кто способен дышать самостоятельно, интенсивно, он очень удобен. Он подает кислород и дышать в нем несложно. То есть поток довольно сильный и комфортно, — рассказала врач-интерн, анестезиолог Александра Загора.

Оба шлема приобрели за деньги от НСЗУ — почти по 15 тысяч гривен за каждый. Шлем одноразовый и индивидуальный, однако может использоваться длительное время в течение лечения. В Николаеве такие шлемы используют впервые.

Ранее исполнительный комитет Николаевского городского совета утвердил тарифы на платные медицинские услуги в городской больнице №5 и родильном доме №3.