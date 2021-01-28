В Санкт-Петербурге доцент одного из университетов рассказывал, что Холокоста «просто не было» в том объеме, о котором говорят историки, а также призывал педагогов рассказывать школьникам, что «Холокост — позитивное явление».

О его высказываниях стало известно от журналистов газеты «Новые Колтуши», передает Медуза.

Отмечается, что профессор Владимир Матвеев высказался о Холокосте на вебинаре для завучей и директоров школ Ленинградской области под названием «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица».

В одном из слайдов его презентации говорилось, что «Холокост как сожжение жертвенного животного или человека, преступившего уголовный кодекс или божественный закон, — это позитивное деяние, совершенное во благо или во спасение рода или общества». В другом слайде утверждалось, что, по мнению иудеев, Холокост — «это хорошо».

– Когда речь идет о памяти (жертв Холокоста, - прим.), то это не что иное, в терминологии иудаизма, как преступники. Поэтому, когда говорят «День памяти жертв Холокоста», то нужно перевести это на их же язык. Значит, это день памяти фактически преступников, - заявил профессор.

Он также поставил под сомнение, что во время Второй мировой войны нацисты и их пособники убили на оккупированных территориях около шести миллионов евреев.

– Нет архивных данных, что было уничтожено шесть миллионов в концлагерях, — сказал он. Газовых камер по уничтожению людей обнаружено не было. Этот газ использовался для дезинфекции… Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря шесть миллионов жертв. Поэтому эта цифра — шесть миллионов — есть не что иное, как выдумка, - заявил Владимир Матвеев.

После этого руководство Северо-Западного института управления РАНХиГС решило прекратить сотрудничество с доцентом. Ректор еще одного вуза, с которым сотрудничает этот преподаватель, глава СПбГЭУ Игорь Максимцев допустил, что Матвеева могут уволить после проверки.

В свою очередь, в правительстве Ленинградской области заявили, что профессор на вебинаре высказал свое частное мнение, а участники встречи «выразили несогласие с мнением профессора».

Сам профессор, комментируя высказывания в свой адрес, сказал в интервью «Фонтанке», что у его критиков «нет образованности». Он посчитал унизительным отвечать «дремучим людям», которые из-за его слов хотят обратиться в Следственный комитет или просто «дать в морду».

Справка. Нацистская Германия и ее сторонники в 30-х годах прошлого века задались целью уничтожить еврейское население Европы. Этот процесс начался в 1933 году, практически сразу после того, как нацисты пришли к власти. На протяжении Второй мировой войны немцы организованно, систематически осуществляли свой чудовищный план. В результате на территории Европы было убито 6 миллионов евреев. Сначала их сгоняли в гетто и производили массовые расстрелы, а в период с 1941 по 1945 год вывозили в концлагеря, такие как Освенцим, Треблинка, Бухенвальд - всего более 20-ти. Эту фазу немцы назвали «Окончательным решением еврейского вопроса».