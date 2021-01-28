В Доме профсоюзов на Майдане, который был штабом Революции Достоинства и где во время пожара погибли два человека, планируют открыть покерный клуб на тысячу квадратных метров.

Об этом говорится в расследовании «Слидство.Info»

Журналисты зафиксировали, что этот клуб имеет признаки подпольного казино, где будут играть на деньги. В то же время Федерация профсоюзов отмечала, что открытие развлекательных заведений в Доме профсоюзов нецелесообразно.

По данным расследователей, подвальное помещение площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов отдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестра недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера. Договор аренды рассчитан на 10 лет.

Пару лет назад покер в Украине признали видом спорта. Мол, это не азартная, а «интеллектуальная спортивная игра». Контроль за этим видом спорта доверили Всеукраинской федерации спортивного покера.

Ключевая разница между спортивным и азартным покером заключается в том, что в спорте не играют на деньги. В то же время журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб в Доме профсоюзов и выяснить, что там, в частности, планируют играть на деньги. Об этом сообщил человек, который представился заведующим клуба.

Он показал журналистам VIP-комнаты, в которых, по его словам, можно будет играть на «кэш", то есть на деньги. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна.

Всеукраинскую федерацию спортивного покера возглавляет Сергей Ефименко. Он же, по данным «Слидство.Info», непосредственно связан с сетью Full House, которая и открывает покерный клуб в Доме профсоюзов. Ефименко является совладельцем компаний, работающих под торговой маркой Full House. Ему же принадлежит и сама эта торговая марка. Доля в размере 15% в покерном клубе на Крещатике принадлежит сестре Сергея Ефименко Ольге.

Новый покерный клуб в Доме профсоюзов работать под такой вывеской В комментарии «Слидству.Инфо» президент федерации спортивного покера отрицает, что в новом клубе будут играть на деньги.