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Террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс», которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на выступление главаря «ДНР» Дениса Пушилина на форуме в Донецке.
— Цель доктрины — выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который нас сплотил, когда мы восстали против несправедливости, лжи, гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням, — заявил Денис Пушилин.
Доктрина боевиков включает 7 шагов, которые оккупанты планируют выполнить в «ближайшей перспективе». В частности, это «прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения». При этом записано «установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями Донецкой и Луганской областей».
В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных боевикам территорий в состав России, но указано намерение добиться «углубленной экономической интеграции с Россией» и «комплексной интеграции предприятий Донбасса с российской промышленностью».
Еще одним шагом указана «интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между ДНР, ЛНР и РФ». В ходе форума боевики планируют обсудить доктрину "Русский Донбасс» и по результатам принять резолюцию.
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Террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс», которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на выступление главаря «ДНР» Дениса Пушилина на форуме в Донецке.
— Цель доктрины — выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который нас сплотил, когда мы восстали против несправедливости, лжи, гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням, — заявил Денис Пушилин.
Доктрина боевиков включает 7 шагов, которые оккупанты планируют выполнить в «ближайшей перспективе». В частности, это «прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения». При этом записано «установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями Донецкой и Луганской областей».
В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных боевикам территорий в состав России, но указано намерение добиться «углубленной экономической интеграции с Россией» и «комплексной интеграции предприятий Донбасса с российской промышленностью».
Еще одним шагом указана «интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между ДНР, ЛНР и РФ». В ходе форума боевики планируют обсудить доктрину "Русский Донбасс» и по результатам принять резолюцию.