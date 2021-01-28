Террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс», которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на выступление главаря «ДНР» Дениса Пушилина на форуме в Донецке.

— Цель доктрины — выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который нас сплотил, когда мы восстали против несправедливости, лжи, гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням, — заявил Денис Пушилин.

Доктрина боевиков включает 7 шагов, которые оккупанты планируют выполнить в «ближайшей перспективе». В частности, это «прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения». При этом записано «установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями Донецкой и Луганской областей».

В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных боевикам территорий в состав России, но указано намерение добиться «углубленной экономической интеграции с Россией» и «комплексной интеграции предприятий Донбасса с российской промышленностью».

Еще одним шагом указана «интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между ДНР, ЛНР и РФ». В ходе форума боевики планируют обсудить доктрину "Русский Донбасс» и по результатам принять резолюцию.