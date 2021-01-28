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Российский противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» прибыл в оккупированный Россией Крым «в рамках учений».
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию, полученную на российском флоте.
Сообщается, что комплексы уже развернуты и они готовы к «условной стрельбе». Российские военные заявляют, что дивизион «Бастиона» проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота. Всего в мероприятии задействовано более 15 единиц техники и около 100 военнослужащих.
Противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью более 600 км и поражения надводных кораблей. Россия уверяет, что РК может поражать морские цели на расстоянии 350 километров и наземные цели на расстоянии 450 километров. Комплексы «Бастион» развернуты на всех флотах ВМФ России, в частности на Курилах и в Калининградской области, а также в Сирии.
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Российский противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» прибыл в оккупированный Россией Крым «в рамках учений».
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию, полученную на российском флоте.
Сообщается, что комплексы уже развернуты и они готовы к «условной стрельбе». Российские военные заявляют, что дивизион «Бастиона» проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота. Всего в мероприятии задействовано более 15 единиц техники и около 100 военнослужащих.
Противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью более 600 км и поражения надводных кораблей. Россия уверяет, что РК может поражать морские цели на расстоянии 350 километров и наземные цели на расстоянии 450 километров. Комплексы «Бастион» развернуты на всех флотах ВМФ России, в частности на Курилах и в Калининградской области, а также в Сирии.