Российский противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» прибыл в оккупированный Россией Крым «в рамках учений».

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию, полученную на российском флоте.

Сообщается, что комплексы уже развернуты и они готовы к «условной стрельбе». Российские военные заявляют, что дивизион «Бастиона» проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота. Всего в мероприятии задействовано более 15 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью более 600 км и поражения надводных кораблей. Россия уверяет, что РК может поражать морские цели на расстоянии 350 километров и наземные цели на расстоянии 450 километров. Комплексы «Бастион» развернуты на всех флотах ВМФ России, в частности на Курилах и в Калининградской области, а также в Сирии.