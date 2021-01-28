Члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ одобрили освобождение от уплаты аренды кафетерию «Соль», который работает в помещение Николаевского областного совета.

Об этом стало известно сегодня, 28 января, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ николаевского областного совета, пишет НикВести.

В ходе заседания начальник отдела финансово-хозяйственного обеспечения Николаевского областного совета зачитала обращение компании «Панорама-компани», которая арендует помещение столовой. В своем обращении представители компании просят освободить их от арендной платы на период действия карантинных ограничений. Чиновница отметила, что в облсовете была создана временная комиссия, которая провела проверку работы кафе «Соль» и установила, что заведение не работает во время локдауна и не занимается торговлей на вынос, или на заказ. При этом, кафе не будет освобождено от уплаты коммунальных услуг.

В свою очередь заместитель главы Николаевской ОГА Николай Маринов отметил, что подобный вопрос возникнет в скором времени не только у кафе «Соль», но и других предпринимателей, которые понесли финансовые потери во время действия в стране локдауна. Чиновник отметил, что избавление от уплаты аренды за январь, когда в стране действовал локдаун, позволит поддержать предпринимателей.

В итоге после продолжительных вопросов депутаты приняли решение поддержать данный вопрос и с позитивной рекомендацией вынести его на рассмотрение сессии Николаевского облсовета.