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Члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ одобрили освобождение от уплаты аренды кафетерию «Соль», который работает в помещение Николаевского областного совета.
Об этом стало известно сегодня, 28 января, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ николаевского областного совета, пишет НикВести.
В ходе заседания начальник отдела финансово-хозяйственного обеспечения Николаевского областного совета зачитала обращение компании «Панорама-компани», которая арендует помещение столовой. В своем обращении представители компании просят освободить их от арендной платы на период действия карантинных ограничений. Чиновница отметила, что в облсовете была создана временная комиссия, которая провела проверку работы кафе «Соль» и установила, что заведение не работает во время локдауна и не занимается торговлей на вынос, или на заказ. При этом, кафе не будет освобождено от уплаты коммунальных услуг.
В свою очередь заместитель главы Николаевской ОГА Николай Маринов отметил, что подобный вопрос возникнет в скором времени не только у кафе «Соль», но и других предпринимателей, которые понесли финансовые потери во время действия в стране локдауна. Чиновник отметил, что избавление от уплаты аренды за январь, когда в стране действовал локдаун, позволит поддержать предпринимателей.
В итоге после продолжительных вопросов депутаты приняли решение поддержать данный вопрос и с позитивной рекомендацией вынести его на рассмотрение сессии Николаевского облсовета.
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Члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ одобрили освобождение от уплаты аренды кафетерию «Соль», который работает в помещение Николаевского областного совета.
Об этом стало известно сегодня, 28 января, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ николаевского областного совета, пишет НикВести.
В ходе заседания начальник отдела финансово-хозяйственного обеспечения Николаевского областного совета зачитала обращение компании «Панорама-компани», которая арендует помещение столовой. В своем обращении представители компании просят освободить их от арендной платы на период действия карантинных ограничений. Чиновница отметила, что в облсовете была создана временная комиссия, которая провела проверку работы кафе «Соль» и установила, что заведение не работает во время локдауна и не занимается торговлей на вынос, или на заказ. При этом, кафе не будет освобождено от уплаты коммунальных услуг.
В свою очередь заместитель главы Николаевской ОГА Николай Маринов отметил, что подобный вопрос возникнет в скором времени не только у кафе «Соль», но и других предпринимателей, которые понесли финансовые потери во время действия в стране локдауна. Чиновник отметил, что избавление от уплаты аренды за январь, когда в стране действовал локдаун, позволит поддержать предпринимателей.
В итоге после продолжительных вопросов депутаты приняли решение поддержать данный вопрос и с позитивной рекомендацией вынести его на рассмотрение сессии Николаевского облсовета.