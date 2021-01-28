Миссия Международного валютного фонда (МВФ) продлит свою работу в Украине еще на 7-10 дней. За это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Украина 24», пишет Корреспондент.

— Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров, у нас продлена миссия на 7-10 дней. Есть надежда, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие на себя можем взять обязательства, которые сможем выполнить, — сказал Сергей Марченко.

Он отметил, что последняя встреча с миссией у властей Украины состоялась 25-26 января.

— Мы говорили о технических вещах, консолидации бюджета на 2022 год. Пока других обязательств нет, кроме тех, которые сейчас мы на себя взяли или которые появились в прошлом году, я имею в виду решение Конституционного суда, и решение по тарифам на газ, — подчеркнул Сергей Марченко.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 11 января, возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины.