Ракетный эсминец типа «Арли Бёрк» USS Porter вечером в четверг вошел в Черное море для осуществления операций по морской безопасности в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Как отметили в Альянсе, эсминец USS Porter стал третьим американским кораблем, который вошел в Черное море за последние несколько дней.

Как пишет Укринформ, 24 января в Черное море зашел второй военный корабль США— танкер USNS Laramie. Он прошел пролив Дарданеллы и зашел в Черное море для заправки ракетного эсминца Donald Cook.

Отмечается, что «прибытие Laramie в Черное море поспособствует укреплению стабильности в регионе благодаря своей способности пополнять запасы горючего кораблей в море».

Возможности дозаправки Laramie позволяют эсминцу Donald Cook, находящегося на службе в течение длительного времени, продолжать работу без необходимости захода в порт. Это также позволяет партнерам НАТО заправляться топливом и продлевать время патрулирования перед возвращением в порт приписки.