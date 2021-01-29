Жители Португалии из-за коронавируса не могут покинуть страну в течение 15 последующих дней.
Соответствующее решение приняло правительство Португалии, пишет Bloomberg.
По словам министра внутренних дел Эдуардо Кабрита, ограничение будет действовать 15 дней.
— В рамках национальной стратегии правительство примет меры по ограничению поездок за границу граждан на 15 дней. Кроме исключительных случаев в ближайшие 15 дней выезд воздушным, сухопутным и морским путем граждан будет ограничен, – сказал Эдуардо Кабрита.
Напомним, что правительство Португалии приняло решение сделать вакцину от коронавируса бесплатной для всех, но прививать граждан будут добровольно.
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Жители Португалии из-за коронавируса не могут покинуть страну в течение 15 последующих дней.
Соответствующее решение приняло правительство Португалии, пишет Bloomberg.
По словам министра внутренних дел Эдуардо Кабрита, ограничение будет действовать 15 дней.
— В рамках национальной стратегии правительство примет меры по ограничению поездок за границу граждан на 15 дней. Кроме исключительных случаев в ближайшие 15 дней выезд воздушным, сухопутным и морским путем граждан будет ограничен, – сказал Эдуардо Кабрита.
Напомним, что правительство Португалии приняло решение сделать вакцину от коронавируса бесплатной для всех, но прививать граждан будут добровольно.