Жители Португалии из-за коронавируса не могут покинуть страну в течение 15 последующих дней.

Соответствующее решение приняло правительство Португалии, пишет Bloomberg.

По словам министра внутренних дел Эдуардо Кабрита, ограничение будет действовать 15 дней.

— В рамках национальной стратегии правительство примет меры по ограничению поездок за границу граждан на 15 дней. Кроме исключительных случаев в ближайшие 15 дней выезд воздушным, сухопутным и морским путем граждан будет ограничен, – сказал Эдуардо Кабрита.

Напомним, что правительство Португалии приняло решение сделать вакцину от коронавируса бесплатной для всех, но прививать граждан будут добровольно.