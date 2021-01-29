В Бразилии обнаружили пациентов, которые были инфицированы одновременно двумя разными штаммами коронавируса.

Как сообщает Reuters, оба случая были зафиксированы в южной части страны.

Пациентам около 30 лет. Заболевание у них протекало в легкой и средней форме.

У заболевших наблюдались легкие симптомы COVID-19, с сухим кашлем в одном случае и кашлем, болью в горле и головной болью во втором. Госпитализация не потребовалась.

Ученые опасаются, что сосуществование двух штаммов в одном организме может ускорить мутации новых вариантов коронавируса.

Напомним, что в конце декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Ученые лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что новая мутация коронавируса гораздо заразнее, чем предыдущая версия вируса.

Впоследствии обнаружили новые штаммы коронавируса в ЮАР, Бразилии и Германии. Ученые предполагают, что новые мутации коронавируса более заразные, чем другие варианты вируса.