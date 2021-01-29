В Бразилии обнаружили пациентов, которые были инфицированы одновременно двумя разными штаммами коронавируса.
Как сообщает Reuters, оба случая были зафиксированы в южной части страны.
Пациентам около 30 лет. Заболевание у них протекало в легкой и средней форме.
У заболевших наблюдались легкие симптомы COVID-19, с сухим кашлем в одном случае и кашлем, болью в горле и головной болью во втором. Госпитализация не потребовалась.
Ученые опасаются, что сосуществование двух штаммов в одном организме может ускорить мутации новых вариантов коронавируса.
Напомним, что в конце декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Ученые лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что новая мутация коронавируса гораздо заразнее, чем предыдущая версия вируса.
Впоследствии обнаружили новые штаммы коронавируса в ЮАР, Бразилии и Германии. Ученые предполагают, что новые мутации коронавируса более заразные, чем другие варианты вируса.
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В Бразилии обнаружили пациентов, которые были инфицированы одновременно двумя разными штаммами коронавируса.
Как сообщает Reuters, оба случая были зафиксированы в южной части страны.
Пациентам около 30 лет. Заболевание у них протекало в легкой и средней форме.
У заболевших наблюдались легкие симптомы COVID-19, с сухим кашлем в одном случае и кашлем, болью в горле и головной болью во втором. Госпитализация не потребовалась.
Ученые опасаются, что сосуществование двух штаммов в одном организме может ускорить мутации новых вариантов коронавируса.
Напомним, что в конце декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Ученые лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что новая мутация коронавируса гораздо заразнее, чем предыдущая версия вируса.
Впоследствии обнаружили новые штаммы коронавируса в ЮАР, Бразилии и Германии. Ученые предполагают, что новые мутации коронавируса более заразные, чем другие варианты вируса.