В Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC.

– Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования, - заявил он.

По его словам, отменить начало вакцинации могут только в случае форс-мажорных обстоятельств.

– Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса, - сказал Ляшко.

При этом санврач не ответил, каким именно препаратом начнут вакцинацию.

– Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, которая может быть выделена в рамках Covax, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства, - добавил Ляшко.