Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о применении специальных санкций против китайских компаний, которые получили корпоративные права предприятия «МоторСич».

Решение №29 / 2021 опубликовано на сайте Верховной Рады.

Отныне Украина вводит санкции на три года против гражданина Китая и трех китайских компаний, под запрещающие меры попала компания, дислоцированная на Британских Виргинских островах. Ограничительные меры сроком на три года применены к гражданину КНР Ван Цзину, который является главным акционером компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon.

В число санкций попали: блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины, запрет на вывод капитала за пределы Украины. Также в ограничения вошли: полный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, отказ на предоставление виз, запрет на осуществление концентрации субїектов хозяйствования.

Санкции были направлены против компаний «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британские Виргинские острова), «Hong Kong Skyrizon Holdings Limited» (Гонконг, КНР), «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd» ( Пекин, КНР) и «Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd» (Пекин, КНР).

Отметим, президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции «Мотор Сич» после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Напомним, владельцы компании «Мотор Сич» продали свои акции китайским инвесторам.