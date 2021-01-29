Депутат Николаевского горсовета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тротуарной плитки на улицах города.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, Юрий Степанец указал, что тротуарная плитка, которую укладывают по городу, не выдерживает дождей и разрушается.

— Каждый раз, когда я вижу новый тротуар в своём городе — я одновременно ощущаю и радость и грусть. Радуюсь, потому что имею возможность ехать не по трассе и грущу, потому что не имею возможности ходить по этой поверхности. Когда же я вижу город, который подобно Атлантиде постепенно уходит под воду, а тротуар, как косметика с AliExpress — смывается при первой же капли попавшей на него, то в душе кроме как желания взять подрядчика и тыкать носом в эти руины со словами «кто это сделал» не возникает. На фото, которые Вы видите, пример того как не кладут плитку, а ложат на неё, а вместе с ней и на нас с вами, - рассказал Юрий Степанец.

При этом депутат опубликовал фотографии провалившейся плитки на пересечении улиц Карпенко-Крылова, возле Черноморского национального университета имени Петра Могилы и в Корабельном районе Николаева, возле школы №33.

Напомним, возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.