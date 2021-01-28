Возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.

Об этом жительница Николаева Алена Молчанова сообщила в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

— Новая пешеходная дорога на 2 КП не выдержала и 2-х дней дождей, — написала она.

В Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета в комментарии Шиповнику заявили, что подрядчик, который выполнял работы в рамках реконструкции перекрестка улиц Карпенко -Крылова восстановит плитку. В ДЖКХ отметили, что объект ещё не сдан в эксплуатацию, потому процесс находится на контроле технадзора.

— Работы там проводит ТОВ «НОВИКОМИННОВЕЙШН» Объект ещё не сдан. Процесс на контроле — прежде чем технадзор примет, они всё восстановят, — отметили в Департаменте.

Ранее сообщалось, что ремонт дорожного покрытия на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве так и не завершили к концу 2020 года, как планировалось.

Как известно, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что ремонт дороги на перекрестке завершат в 2020 году, а работы по благоустройству — уже в 2021 году.