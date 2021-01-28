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Возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.
Об этом жительница Николаева Алена Молчанова сообщила в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
— Новая пешеходная дорога на 2 КП не выдержала и 2-х дней дождей, — написала она.
В Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета в комментарии Шиповнику заявили, что подрядчик, который выполнял работы в рамках реконструкции перекрестка улиц Карпенко -Крылова восстановит плитку. В ДЖКХ отметили, что объект ещё не сдан в эксплуатацию, потому процесс находится на контроле технадзора.
— Работы там проводит ТОВ «НОВИКОМИННОВЕЙШН» Объект ещё не сдан. Процесс на контроле — прежде чем технадзор примет, они всё восстановят, — отметили в Департаменте.
Ранее сообщалось, что ремонт дорожного покрытия на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве так и не завершили к концу 2020 года, как планировалось.
Как известно, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что ремонт дороги на перекрестке завершат в 2020 году, а работы по благоустройству — уже в 2021 году.
Напомним, в сентябре 2018 года жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жаловались, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.
Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанести новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую разметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.
После этого было принято решение реконструировать перекресток улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. Работы по реконструкции данного перекрестка начались в мае 2020 года.
При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что реконструкция проблемного перекрестка «Карпенко — Крылова» будет завершена к началу сентября 2020 года. Позже Сергей Коренев рассказал, что на завершение реконструкции перекрестка нужно еще два месяца.
В сентябре работы на перекрестке приостановили, поскольку при его реконструкции были обнаружены сети «Николаевоблэнерго», которых не было на картах и планах, а также спецсвязь «Укртелекома», которая раньше шла в воинскую часть. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что подрядная фирма вскоре возобновит работы.
Также жители Николаева жаловались, что при реконструкции перекрестка на пересечении улиц Крылова и Карпенко рабочие не ограждают глубокие разрытия.
В ноябре мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что реконструкция перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова находится на завершающей стадии.
12 декабря стало известно, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета после корректировки проекта по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова планирует потратить еще 8,4 миллиона гривен.
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Возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.
Об этом жительница Николаева Алена Молчанова сообщила в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
— Новая пешеходная дорога на 2 КП не выдержала и 2-х дней дождей, — написала она.
В Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета в комментарии Шиповнику заявили, что подрядчик, который выполнял работы в рамках реконструкции перекрестка улиц Карпенко -Крылова восстановит плитку. В ДЖКХ отметили, что объект ещё не сдан в эксплуатацию, потому процесс находится на контроле технадзора.
— Работы там проводит ТОВ «НОВИКОМИННОВЕЙШН» Объект ещё не сдан. Процесс на контроле — прежде чем технадзор примет, они всё восстановят, — отметили в Департаменте.
Ранее сообщалось, что ремонт дорожного покрытия на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве так и не завершили к концу 2020 года, как планировалось.
Как известно, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что ремонт дороги на перекрестке завершат в 2020 году, а работы по благоустройству — уже в 2021 году.
Напомним, в сентябре 2018 года жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жаловались, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.
Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанести новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую разметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.
После этого было принято решение реконструировать перекресток улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. Работы по реконструкции данного перекрестка начались в мае 2020 года.
При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что реконструкция проблемного перекрестка «Карпенко — Крылова» будет завершена к началу сентября 2020 года. Позже Сергей Коренев рассказал, что на завершение реконструкции перекрестка нужно еще два месяца.
В сентябре работы на перекрестке приостановили, поскольку при его реконструкции были обнаружены сети «Николаевоблэнерго», которых не было на картах и планах, а также спецсвязь «Укртелекома», которая раньше шла в воинскую часть. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что подрядная фирма вскоре возобновит работы.
Также жители Николаева жаловались, что при реконструкции перекрестка на пересечении улиц Крылова и Карпенко рабочие не ограждают глубокие разрытия.
В ноябре мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что реконструкция перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова находится на завершающей стадии.
12 декабря стало известно, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета после корректировки проекта по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова планирует потратить еще 8,4 миллиона гривен.