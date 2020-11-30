Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что реконструкция перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова находится на завершающей стадии.

Об этом городской голова рассказал в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.

В частности, Александр Сенкевич рассказал, что на сегодняшний день подрядчик приступает к работам по укладке асфальтового покрытия перекрестка.

— Что касается 2 КП, то уже на завершающей стадии. Я надеюсь, что в ближайшее время они будут принимать асфальт и заасфальтируют все дырки на новую дорогу, на Леваневцев и сделают с нее нормальную дорогу, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что работы на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крыловаприостановили, поскольку при его реконструкции были обнаружены сети «Николаевоблэнерго», которых не было на картах и планах, а также спецсвязь «Укртелекома», которая раньше шла в воинскую часть. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что подрядная фирма вскоре возобновит работы.

Напомним, в сентябре 2018 года жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жаловались, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.

Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанесли новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую заметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.

После этого было принято решение реконструировать перекресток улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. Работы по реконструкции данного перекрестка начались мае 2020 года.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что реконструкция проблемного перекрестка «Карпенко — Крылова» будет завершена к началу сентября 2020 года.

Позже директор в Департаменте ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что на завершение реконструкции перекрестка нужно еще два месяца.

Также жители Николаева жаловались, что при реконструкции перекрестка на пересечении улиц Крылова и Карпенко рабочие не ограждают глубокие разрытия.