Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что к началу сентября 2020 года реконструкция проблемного перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова будет завершена.

Об этом он рассказал во вторник, 30 июня, в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева Александра Сенкевича, передает корреспондент НикВести.

По словам директора, существуют трудности с прокладкой кабеля по одной из улиц, однако подрядчик согласует технические требования с «Николаевоблэнерго» и вопрос будет решён.

Также он акцентировал, что разрытие дорожного полотна на полосе в сторону микрорайона Намыв уже устранены и пробок на этом участке больше не будет.

— На этой недели должен быть выполнен один из тротуаров по Крылова, в начале следующего месяца — другую сторону. Есть трудности с прокладкой кабеля по улице Карпенко, вдоль дома №47, вопросы, связанные с оптоволокном, которое необходимо там для управления аварийного отключения Николаевоблэнерго. Технические требования согласовываются между подрядчиком и Облэнерго. На самом перекрёстке устройство светофорного объекта и контактные линии — на прошлой неделе было проведено совещание подрядчиком и компанией «Светлолюкс», которая планируется как субподрядчик, каких-то категорических проблем нет. Сегодня те разрытия, которые были вдоль левой полосы в сторону Намыва, сейчас закрыты и засыпаны гравием, то есть разблокирован частично движение, снят вопрос пробок. По плану к началу сентября должны сдать объект, - отметил Сергей Коренев.

Чиновник акцентировал, что после основных ремонтных работ будут преступать к доасфальтированию по улицам Леваневцев, Генерала Карпенко и Крылова.

— Я считаю, что проблемная сейчас улица Крылова, потому что с двух сторон снят асфальт. На этой неделе с одной стороны будет асфальт, будет пешеходная дорожка выполнена, в начале следующей недели — с другой стороны. Проезд уже восстановлен. К доасфальтированию будем приступать поэтапно, первое будет в сторону улицы Леваневцев, следующий этап — улица Крылова, потом уже Карпенко с двух сторон, - подытожил Сергей Коренев.

Напомним, что Департамент ЖХК Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. При этом, работы по реконструкции данного перекрестка начались мае 2020 года.

Ранее сообщалось, жильцы дома по адресу Крылова 1 жаловались, что рабочие при укладке плитки повредили им основание здания, а поскольку в доме отсутствует подвал — вода теперь будет попадать прямо в квартиры. В подрядной фирме обещают на следующей неделе отремонтировать основание дома, которое было повреждено в ходе реконструкции перекрестка «Крылова — Карпенко» в Николаеве.