В подрядной фирме обещают на следующей неделе отремонтировать основание дома, которое было повреждено в ходе реконструкции перекрестка «Крылова — Карпенко» в Николаеве.

Об этом в ходе общения с жильцами дома рассказал прораб, контролирующий ход проведения работ на данном участке, сообщает корреспондент НикВести.

Ранее сообщалось, жильцы дома по адресу Крылова 1 жаловались, что рабочие при укладке плитки повредили им основание здания, а поскольку в доме отсутствует подвал — вода теперь будет попадать прямо в квартиры.

— Мы можем выполнить работы, как только будет распоряжение. Мне позвонил заместитель директора и сказал, что мы будем выполнять эту работу. Мы будем забивать швы, кусочек здания. Надо будет заштукатурить — мы будем штукатурить. Я думаю, что это будет сделано на следующей неделе, - рассказал прораб.

Напомним, что жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жалуются, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.

Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанесли новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую заметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.

После этого было принято решение провести реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. При этом, работы по реконструкции данного перекрестка начались мае 2020 года.

Позже стало известно, что при реконструкции перекрестка рабочие подрядной фирмы повредили стволы 19-ти деревьев. Нанесенный ущерб составил 21 тысячу 175 гривен.