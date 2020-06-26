В Николаеве жильцы дома по адресу Крылова 1 жалуются, что рабочие при укладке плитки повредили им основание здания, а поскольку в доме отсутствует подвал — вода теперь будет попадать прямо в квартиры.

Об этом корреспонденту НикВести рассказали жильцы дома.

— Наш дом шестидесятых годов постройки. Дом построен из известнякового камня. Известняк — это мягкая, пористая порода, которая боится влаги. Известняк может использоваться только в оштукатуренном виде. При проведении дорожных работ по Карпенко — Крылова при укладке плитки дорожники повредили отмостку нашего дома, полностью сняв гидроизоляцию и штукатурку. Жильцы дома обратили внимание, что поврежден дом и вся вода, которая будет скапливаться, так как плитка укладывается на песок и она имеет свойство пропускать воду, будет уходить под фундамент и будет уходить в квартиры жильцов. В нашем доме нет подвала — оно сразу идет в квартиры, - сказала жительница дома Наталья.

Жильцы рассказали, что они обращались с этим вопросом в управляющую компанию «Лески-М», однако там им ответили, что это не их зона ответственности, поскольку работы проводились не их сотрудниками, а работниками подрядной организации в рамках реконструкции перекрестка «Крылова — Карпенко».

— Я попросила дать распечатку денег, которые есть на счету дома. На счету каждого дома есть деньги — они скапливаются и потом за эти деньги делается ремонт. По заявлению жильцов этот ремонт может быть произведен. Мне дали распечатку и тут я была «приятно» удивлена. Оказывается, у нас в доме уже проводились какие-то работы и все деньги списались. Только очень интересно, что никто из жильцов никаких работ не видел. Работ вообще не было. Я просила предоставить документы: куда были списаны деньги, акты выполненных работ, чеки о закупленных материалах — мне их не предоставили. При этом я сходила в полицию и написала заявление на «Лески-М» о мошенничестве, - сказала Наталья.

При этом он добавила, что вчера, 26 июня общалась с представителем технадзора, который убедил женщину, что основание дома отремонтируют и только после этого приступят к укладке плитки, однако укладывать ее начали уже сегодня.

— Мы позвонили на горячую линию горисполкома. Зарегистрировать заявление о повреждении дома они смогли только с третьего раза. Нас начали посылать из одного места в другое. Нас отправили в технадзор. Я лично разговаривала с человеком оттуда, его зовут Геннадий Муханов — он откровенно хамил. При этом он сказал, что это не его проблемы. Нам пообещали, что все таки отмостку сделают. Сегодня еду на работу и вижу, что у нас начинают укладывать плитку. Сегодня с нами никто не разговаривает, нам только хамят и говорят, что их это не касается. Вопрос: кто будет восстанавливать дом? Наш дом будет находится под угрозой разрушения. Кто за это будет отвечать? Кто будет отвечать за то, что у меня квартира на первом этаже будет мокрая, сырая и там будет вода?, - рассказала женщина.

Напомним, что жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жалуются, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.

Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанесли новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую заметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.

После этого было принято решение провести реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. При этом, работы по реконструкции данного перекрестка начались мае 2020 года.

Позже стало известно, что при реконструкции перекрестка рабочие подрядной фирмы повредили стволы 19-ти деревьев. Нанесенный ущерб составил 21 тысячу 175 гривен.