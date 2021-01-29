Американские законодатели хотят отстранить сенатора Марджори Тейлор Грин после ее утверждений в социальных сетях, где она призывала совершать насилия против демократических политиков.
Об этом сообщает AlJazeera.
Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пэлоси заявила на пресс-конференции в четверг, что ее волнует руководство республиканцев, которое игнорирует эти заявления. Сенатор Марджори Тейлор Грин высмеивала убийства подростков при массовой стрельбе.
Республиканская партия заявила во вторник, что Грин войдет в Комитет по вопросам образования, вызвав этим решением критику со стороны демократов.
Конгрессмен Джимми Гомес сообщил, что внесет резолюцию про исключение Грина из Конгресса.
— Конгресмен Марджори Тейлор Грин раньше поддерживала публикации в социальных сетях с призывом к насилию против членов Конгреса и экс-президент Барака Обамы, - заявил Джимми Гомес.
Избранная конгрессменом от штата Джорджии, Марджори Тейлор Грин поддержала теорию заговора QAnon в 2019 году.
Теория QAnon основана на утверждении, что демоны или психические вампиры, в зависимости от поклонников, сотрудничают с либеральными известностями и политиками в области торговли детьми. Согласно этой теории, бывший президент Дональд Трамп был избранный, чтобы победить преступный сговор.
Ранее НикВести сообщил, группа демократов в Палате представителей и Сенате США внесли законопроект о преобразовании столичного округа Колумбия, где находится Вашингтон, в 51-й штат.
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Американские законодатели хотят отстранить сенатора Марджори Тейлор Грин после ее утверждений в социальных сетях, где она призывала совершать насилия против демократических политиков.
Об этом сообщает AlJazeera.
Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пэлоси заявила на пресс-конференции в четверг, что ее волнует руководство республиканцев, которое игнорирует эти заявления. Сенатор Марджори Тейлор Грин высмеивала убийства подростков при массовой стрельбе.
Республиканская партия заявила во вторник, что Грин войдет в Комитет по вопросам образования, вызвав этим решением критику со стороны демократов.
Конгрессмен Джимми Гомес сообщил, что внесет резолюцию про исключение Грина из Конгресса.
— Конгресмен Марджори Тейлор Грин раньше поддерживала публикации в социальных сетях с призывом к насилию против членов Конгреса и экс-президент Барака Обамы, - заявил Джимми Гомес.
Избранная конгрессменом от штата Джорджии, Марджори Тейлор Грин поддержала теорию заговора QAnon в 2019 году.
Теория QAnon основана на утверждении, что демоны или психические вампиры, в зависимости от поклонников, сотрудничают с либеральными известностями и политиками в области торговли детьми. Согласно этой теории, бывший президент Дональд Трамп был избранный, чтобы победить преступный сговор.
Ранее НикВести сообщил, группа демократов в Палате представителей и Сенате США внесли законопроект о преобразовании столичного округа Колумбия, где находится Вашингтон, в 51-й штат.