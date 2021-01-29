«Европейская Солидарность» официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87 волонтера, добровольца, десантницу Марусю Звиробий.

Такое решение принял съезд партии, сообщила пресс-служба «ЕС».

Лидер партии, пятый президент Петр Порошенко отметил, что совершенно неслучайно, именно в день памяти Героев Крут, съезд выдвигает настоящую героиню войны против российской агрессии.

— Маруся Звиробий, которая вела совершенно обычную жизнь, занималась бизнесом, но с первых дней войны она — женщина, мать приняла решение, что ее место на фронте. Потому что ничего важнее судьбы Украины не существует. Если вы спросите у десантников, кто такие «Марусины медведи» — то это рота, которая приняла решение солидаризироваться с действиями мощной патриотки, профессионала, человека, который любит Украину — Марусей Звиробий. Я хочу подчеркнуть, что та роль и та миссия, которая была отыграна во время войны — она была очень важной, но сейчас остается другая угроза и другие вызовы, — отмечает пятый президент.

Политик отметил, что Украине очень дорого обошлась «эпоха шоуменов», которые оказались невеждами и непрофессионалами.

— Эпоха людей, провозгласивших свою стратегию «какая разница», Украиной не была воспринята. Эпоха тех, кто собирался вставать на колени и ползти к Путину для того, чтобы увидеть в его глазах мир, очень дорого обошлась Украине, — подчеркнул Петр Порошенко.

Лидер «Европейской солидарности» призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Маруси Звиробий, чтобы противостоять пророссийским силам и олигархическому давлению по всей Украине.

— Я хочу призвать все демократические силы Украины: Маруся Звиробий — это не только и не столько о «Европейской Солидарности», это об Украине, о государственности, про создание государства. И победить мы можем, только когда объединимся. Моё обращение к «Голосу» — поддержите Марусю Зверобой. Моё обращение к «Батькивщине», к «Свободе» — поддержите Марусю Зверобой. Не надо поддерживать Порошенко — поддержите Марусю. Мы должны победить. Это должно быть тестом на способность противостоять Зе-19, — сказал он.

Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Марусей Звиробий вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Фракция «Европейской солидарности» в парламенте заявляет, что начало уголовных производств за высказывания нардепа Софии Федыны является ограничением свободы слова и политическим преследованием.

Также Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутату Софии Федыне из оппозиционной фракции «Европейская солидарность». Ее обвиняют в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).