В полиции заявили, что автомобиль Chevrolet, который сегодня ночью подожгли неизвестные, не принадлежит депутату облсовета и директору инфекционной больницы Светлане Федоровой.
Об этом говорится в заявлении полиции, обнародованном на официальной Facebook-странице ГУНП в Николаевской области.
Отмечается, что на самом деле указанный автомобиль принадлежит 38-летнему жителю Николаева.
«Также полиция обращается к представителям СМИ, должностных лиц и политических деятелей не искажать факты с целью предоставления тех или иных политических оттенков расследуемом производств», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, о поджоге авто утром заявил глава «Нашего края» в Николаевской области Юрий Кормышкин. Он связывает это с «систематическом давлением» на Светлану Федорову и политическую силу.
Также сообщалось, что такой автомобиль задекларировал супруг Светланы Федоровой Николай Исайкин.
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В полиции заявили, что автомобиль Chevrolet, который сегодня ночью подожгли неизвестные, не принадлежит депутату облсовета и директору инфекционной больницы Светлане Федоровой.
Об этом говорится в заявлении полиции, обнародованном на официальной Facebook-странице ГУНП в Николаевской области.
Отмечается, что на самом деле указанный автомобиль принадлежит 38-летнему жителю Николаева.
«Также полиция обращается к представителям СМИ, должностных лиц и политических деятелей не искажать факты с целью предоставления тех или иных политических оттенков расследуемом производств», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, о поджоге авто утром заявил глава «Нашего края» в Николаевской области Юрий Кормышкин. Он связывает это с «систематическом давлением» на Светлану Федорову и политическую силу.
Также сообщалось, что такой автомобиль задекларировал супруг Светланы Федоровой Николай Исайкин.