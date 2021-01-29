В полиции заявили, что автомобиль Chevrolet, который сегодня ночью подожгли неизвестные, не принадлежит депутату облсовета и директору инфекционной больницы Светлане Федоровой.

Об этом говорится в заявлении полиции, обнародованном на официальной Facebook-странице ГУНП в Николаевской области.

Отмечается, что на самом деле указанный автомобиль принадлежит 38-летнему жителю Николаева.

«Также полиция обращается к представителям СМИ, должностных лиц и политических деятелей не искажать факты с целью предоставления тех или иных политических оттенков расследуемом производств», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, о поджоге авто утром заявил глава «Нашего края» в Николаевской области Юрий Кормышкин. Он связывает это с «систематическом давлением» на Светлану Федорову и политическую силу.

Также сообщалось, что такой автомобиль задекларировал супруг Светланы Федоровой Николай Исайкин.