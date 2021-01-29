Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС. Подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению.
Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао во время брифинга, пишет РБК-Украина.
— Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-либо страна или блок принимает решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо, — заявила Марианджела Симао.
По словам Марианджела Симао, продукция для борьбы с COVID в настоящее время поступает из разных точек мира. Например, активные составляющие производства вакцин могут присылать из Китая, а производственные мощности при этом находиться на территории европейских стран.
Она отметила, что задачей мирового сообщества является поставка вакцин на справедливой основе, так же как и других материалов для производства препаратов.
В противном случае больше других пострадают от этого страны с самым низким доходом, отметила помощница главы ВОЗ.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия может заблокировать поставки миллионов доз вакцины от коронавируса в Великобританию из ЕС. Это связано с дефицитом COVID-вакцины.
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Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС. Подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению.
Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао во время брифинга, пишет РБК-Украина.
— Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-либо страна или блок принимает решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо, — заявила Марианджела Симао.
По словам Марианджела Симао, продукция для борьбы с COVID в настоящее время поступает из разных точек мира. Например, активные составляющие производства вакцин могут присылать из Китая, а производственные мощности при этом находиться на территории европейских стран.
Она отметила, что задачей мирового сообщества является поставка вакцин на справедливой основе, так же как и других материалов для производства препаратов.
В противном случае больше других пострадают от этого страны с самым низким доходом, отметила помощница главы ВОЗ.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия может заблокировать поставки миллионов доз вакцины от коронавируса в Великобританию из ЕС. Это связано с дефицитом COVID-вакцины.