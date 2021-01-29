В пятницу, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Владимир Зеленский встретился со Александром Скичко и вручил ему служебное удостоверение.

— Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечения инвестиций и улучшения благосостояния людей — все то, в чем нуждаются жители Черкасской области, — сказал Владимир Зеленский.

Александр Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Учился на факультете международной экономики Киевского экономического университета. Александр Скичко работал телеведущим на нескольких украинских телеканалах. В частности, шоумен был ведущим первой национальной кинопремии «Золотая Дзига», а также конкурса «Евровидение». В 2019 году Александр Скичко закончил телевизионную карьеру и стал народным депутатом от «Слуги народа».