Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что въезд во Францию из стран, которые не входят в ЕС, а также выезд из страны запрещается в связи с эпидемиологической обстановкой.

Об этом сообщает The Local.

По его словам, в дополнение к мерам комендантского часа, «которые произвели реальный, но недостаточный эффект», решили немедленно ввести следующие дополнительные меры.

— Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен за исключением очень настоятельных причин, — сказал Жан Кастекс.

Во Франции комендантский час ввели 16 января. Он будет действовать минимум до конца января. Рестораны и туристические объекты закрыли в октябре.

Всего во Франции подтвердили более 3 миллионов случаев коронавируса, более 70 тысяч умерли.

Напомним, в Германии продлили усиленный карантин до 14 февраля, чтобы сдержать распространение мутировавших видов коронавируса, которые считаются более заразными.