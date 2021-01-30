Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что въезд во Францию из стран, которые не входят в ЕС, а также выезд из страны запрещается в связи с эпидемиологической обстановкой.
Об этом сообщает The Local.
По его словам, в дополнение к мерам комендантского часа, «которые произвели реальный, но недостаточный эффект», решили немедленно ввести следующие дополнительные меры.
— Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен за исключением очень настоятельных причин, — сказал Жан Кастекс.
Во Франции комендантский час ввели 16 января. Он будет действовать минимум до конца января. Рестораны и туристические объекты закрыли в октябре.
Всего во Франции подтвердили более 3 миллионов случаев коронавируса, более 70 тысяч умерли.
Напомним, в Германии продлили усиленный карантин до 14 февраля, чтобы сдержать распространение мутировавших видов коронавируса, которые считаются более заразными.
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
«Зоря» новой жизни – или конец эпохи николаевского газотурбостроения?Александр Жолобецкий
|
Очі мають повилазитиСтанислав Мартиросов
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что въезд во Францию из стран, которые не входят в ЕС, а также выезд из страны запрещается в связи с эпидемиологической обстановкой.
Об этом сообщает The Local.
По его словам, в дополнение к мерам комендантского часа, «которые произвели реальный, но недостаточный эффект», решили немедленно ввести следующие дополнительные меры.
— Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен за исключением очень настоятельных причин, — сказал Жан Кастекс.
Во Франции комендантский час ввели 16 января. Он будет действовать минимум до конца января. Рестораны и туристические объекты закрыли в октябре.
Всего во Франции подтвердили более 3 миллионов случаев коронавируса, более 70 тысяч умерли.
Напомним, в Германии продлили усиленный карантин до 14 февраля, чтобы сдержать распространение мутировавших видов коронавируса, которые считаются более заразными.