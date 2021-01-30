Президент Владимир Зеленский заявил, что «немного» зол на экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом Владимир Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO, передает Украинская Правда.

Журналист: Я вижу, вы зол на президента Трампа. Возможно, немного? Владимир Зеленский: Немного.

Полную версию интервью должны обнародовать в воскресенье, 31 января.

Напомним, в сентябре 2019 года Администрация президента США обнародовала стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В расшифровке отмечается, что это не дословная стенограмма разговора двух президентов, а запись, сделанная людьми, которые присутствовали во время беседы. Трамп во время разговора попросил Зеленского «посмотреть» на дело в отношении сына Байдена.