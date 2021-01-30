Соединенные Штаты и страны ЕС не намерены ослаблять санкции, ранее введенные против России из-за оккупации Крыма.

Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в эфире телеканала Дождь, которого цитирует РБК.

— Мы не будем ослаблять санкции. Во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намерены ослаблять санкции, введенные в результате этих событий (захвата Крыма Россией, - прим), — заявил Джон Салливан.

По его словам, вопрос Украины остается приоритетным для американской администрации. И исполнительная ветвь власти США, и Конгресс неизменно подчеркивают недопустимость изменения границ без соблюдения закона.

Джон Салливан отметил, что также и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эмманюэль Макрон глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа.