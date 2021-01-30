Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил председатель Госархива Анатолий Хромов.

По его словам, проблемы с тем, чтобы опубликовать, нет, но нечего публиковать.

— В конце восьмидесятых, в 1990 году очень большие массивы документов по негласной установке были уничтожены. Сделали это технически — просто сократили сроки их хранения, но это был негласный приказ — зачищать документы, — объяснил Анатолий Хромов.

Глава Госархива уточнил, что в отношении советских спецслужб куда лучше сохранились документы 30-40 лет, чем 70-80-х.

— Потому что именно эти документы могли нести определенную угрозу политической элите, которая сразу затем (после распада СССР, — прим.) пришла к власти в независимой Украине, — отметил он.

Хромов добавил, что конкретные списки агентов спецслужб 70-80 годов почти не сохранились, поэтому доказать причастность кого-то из нынешних политиков к КГБ крайне трудно. В то же время списки поздних годов в архивах есть, однако они «не такие политически актуальные».