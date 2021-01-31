В так называемых «ДНР» и «ЛНР» анонсировали первые поставки российской вакцины «Спутник V» в конце января, однако в Москве о таком ничего не слышали.
Об этом сообщает ТАСС.
Так, участник политической подгруппы ТКГ от «ЛНР» Родион Мирошник написал у себя в Telegram, что «ЛНР» в конце января получит 65 тысяч доз вакцины, а «ДНР» — около 80 тысяч.
Кроме этого, ранее так называемый глава «ДНР» Денис Пушилин также анонсировал поставки российской вакцины в «республику» в конце января. То же говорил и главарь боевиков «ЛНР». А источник «Интерфакса» в «таможенной службе» «ДНР» рассказал 30 января, что вакцина уже якобы заехала на оккупированную территорию.
Однако в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за поставки вакцины «Спутник V», ничего об этом не знают.
— РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не имеют информации о наличии или отсутствии таких поставок, — заявили там.
Напмоним, в феврале 2020 года Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer и BioNTech — их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.
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В так называемых «ДНР» и «ЛНР» анонсировали первые поставки российской вакцины «Спутник V» в конце января, однако в Москве о таком ничего не слышали.
Об этом сообщает ТАСС.
Так, участник политической подгруппы ТКГ от «ЛНР» Родион Мирошник написал у себя в Telegram, что «ЛНР» в конце января получит 65 тысяч доз вакцины, а «ДНР» — около 80 тысяч.
Кроме этого, ранее так называемый глава «ДНР» Денис Пушилин также анонсировал поставки российской вакцины в «республику» в конце января. То же говорил и главарь боевиков «ЛНР». А источник «Интерфакса» в «таможенной службе» «ДНР» рассказал 30 января, что вакцина уже якобы заехала на оккупированную территорию.
Однако в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за поставки вакцины «Спутник V», ничего об этом не знают.
— РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не имеют информации о наличии или отсутствии таких поставок, — заявили там.
Напмоним, в феврале 2020 года Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer и BioNTech — их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.