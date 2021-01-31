Во львовском парке культуры открыли копию диспетчерской башни Донецкого аэропорта, которую долгое время удерживали украинские военные, за что их стали называть «киборгами».

Об этом сообщает информагентство Минобороны «АрміяInform».

Копию установили в Парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого, в церемонии открытия приняли участие жители города и ветераны войны на Донбассе. Башню спроектировал и изготовил работник парка, кузнец Михаил Талама.

— Арт-объект высотой в полтора метра, с лампадой внутри. А вокруг — информационный куб, на котором размещены воспоминания участников боев за ДАП, QR-коды со ссылками на видео обороны аэродрома, общая информация о 242 днях храбрости украинских воинов, - говорится в сообщении.

Эта инсталляция стала четвертой в парке, посвященной событиям войны на Донбассе. Первой стала копия самолета Ил-76, сбитого боевиками, также здесь есть инсталляции о событиях в Зеленополье и в Иловайске.

9-20 января 2015 года боевики взорвали терминал Донецкого аэропорта противокорабельными бомбами. Часть украинских военных, которые держали оборону 242 дня, погибла под завалами от мощного удара, кого-то застрелили в бою, кого-то — в плену. До сих пор никто не берется назвать точное число погибших. Все, кто оборонял аэропорт, кто погиб и кто остался жив, вошли в историю как «киборги». Впрочем, вопрос для многих — как военных, так и гражданских — до сих пор остается: стоило ли защищать «коробку из стекла», чем на тот момент уже был аэропорт. Вопрос также — почему не укрепляли объект, пока позиции украинских военных были сильными.

Напомним, об обороне Донецкого аэропорта Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев снял фильм «Киборги». Режиссер Ахтем Сеитаблаев получил главную награду киевского кинофестиваля «Молодость» за военную драму «Киборги». «Скифского оленя» режиссеру вручили по итогам Дней украинского кино, которые проходили в карпатском городке Верховина.