В Израиле от коронавируса вакцинировалась уже треть населения страны. Первую дозу вакцины получили около трех миллионов израильтян.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Около трех миллионов израильтян получили первую дозу вакцины против коронавируса, а почти 1,7 миллиона человек уже получили вторую дозу.

Несмотря на высокие темпы вакцинации, в стране до сих пор наблюдаются значительные показатели заражения коронавирусом. В течение последних суток было зафиксировано 6435 новых случаев инфицирования.

Напомним, в конце января 2021 года в Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников.