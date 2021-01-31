Глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета, депутат «Европейской Солидарности» Марина Порошенко планирует предложить депутатам пилотный проект для детей-сирот, по которому они после достижения совершеннолетия будут получать «жилищные сертификаты».

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность.

— Они (сертификаты, - прим.) дадут возможность самому выбирать свое жилье, место жительства, самостоятельно улучшать его. Ребенок сможет чувствовать себя действительно независимым, будет сам выбирать свое будущее, иметь стимул зарабатывать деньги и развиваться, становиться полноценным членом общества. А государство ему будет в этом способствовать, - прокомментировал Петр Порошенко.

Политик отметил, что такой «жилищный сертификат» будет следовать за ребенком и иметь целевое назначение, чтобы избежать всевозможных рисков и обманов этих детей.

— Считаю, что после того, как пилотный проект «жилищных сертификатов» для детей-сирот будет реализован в столице, его следует распространить на общегосударственном уровне, - подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета, депутат от «Европейской солидарности» Марина Порошенко заявила, что звание «Человек 2020 года» по праву должно принадлежать каждому медику, который борется с эпидемией коронавируса.