Пограничники Львовского отряда Госпогранслужбы задержали при попытке въезда в Польшу человека, которого уже пять лет разыскивают за умышленное убийство.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Вчера, 30 января, ночью в пункт пропуска «Шегини» прибыл автобус польской регистрации «Львов-Вроцлав». Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой «при выявлении задержать».
Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом сотрудникам Нацполиции. Оказалось, что 40-летнего украинца разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По мнению правоохранителей, мужчина, вероятно, считал, что о нем забыли, и решил перебраться в Польшу. Его разыскивают с декабря 2015 года. Задержанного передали представителям Нацполиции.
Напомним, что украинские пограничники задержали россиянку, планировавшую вывезти в свою страну прицел к снайперской винтовке.
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Пограничники Львовского отряда Госпогранслужбы задержали при попытке въезда в Польшу человека, которого уже пять лет разыскивают за умышленное убийство.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Вчера, 30 января, ночью в пункт пропуска «Шегини» прибыл автобус польской регистрации «Львов-Вроцлав». Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой «при выявлении задержать».
Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом сотрудникам Нацполиции. Оказалось, что 40-летнего украинца разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По мнению правоохранителей, мужчина, вероятно, считал, что о нем забыли, и решил перебраться в Польшу. Его разыскивают с декабря 2015 года. Задержанного передали представителям Нацполиции.
Напомним, что украинские пограничники задержали россиянку, планировавшую вывезти в свою страну прицел к снайперской винтовке.