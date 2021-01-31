В Париже 31 января предъявили обвинение восьмерым подросткам и одному совершеннолетнему по подозрению в жестоком избиении 14-летнего украинца Юрия, который находится в коме.

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники в суде.

Пять задержанных обвиняют в покушении на убийство, их взяли под стражу. Еще четверо находятся под контролем правоохранителей.

Обвинение объявили за покушение и соучастие в покушении, участие в преступной банде и совершение преступлений, связанных с кражами.

Напомним, что 21 января посол Украины во Франции сообщил о нападении в центре Парижа на 14-летнего украинца Юрия. Его избили около 10 подростков и оставили умирать. Врачи ввели парня в искусственную кому — у него пробит череп.