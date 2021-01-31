Сегодня, 31 января, в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание компании «Мотор Сич». Однако на место собрания приехали представители Службы безопасности Украины.

Как сообщил корреспондент «Укринформа» с места события, собрание акционеров должно было состояться в Запорожье по адресу Южное шоссе, 8. С восьми часов утра здесь собрались несколько десятков сотрудников предприятия с плакатами «Закон на стороне Мотора», «Не допустим рейдерский захват».

Они отметили, что не получали никаких сообщений о проведении собрания акционеров, а о мероприятии узнали из интернета. Мол, в уставе «Мотор Сичи» указано, что акционеры должны получить документы о проведении собрания через месяц.

На месте работали более 50 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии. Примерно в 9:30 приехала группа народных депутатов. Один из них, «слуга народа» Арсений Пушкаренко, заявил, что к ним обратился трудовой коллектив «Мотор Сичи».

— Есть решение СНБО, наложено указом президента санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в пределах наших полномочий. Для того чтобы здесь сейчас не совершалось преступление против государства. У нас есть информация, что здесь должно происходить мероприятие, на которое наложены станции. Если это так, мы будем вызывать СБУ, - заявил он.

В то же время, как уточнило издание, вызвать Службу безопасности не пришлось — спецназовцы приехали сами. Как сообщила пресс-служба СБУ, они прибыли проводить санкционированные судом следственно-оперативные действия по адресу объявления общего собрания акционеров.

Там пояснили, что правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Сич».

— В рамках начатого уголовного производства Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение, - отметили в правоохранительном органе, добавив, что следственные действия продолжаются.

Как пишет «Укринформ» со ссылкой на информацию от представителей «Мотор Сичи», собрание акционеров так и не состоялось.

Напомним, Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инвестора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Отметим, владельцы компании «Мотор Сич» продали свои акции китайским инвесторам.

Ранее НикВести писали, что украинское предприятие «Мотор Сич», несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии через родственного боснийского посредника.