Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что бюджет Николаева не позволяет отремонтировать все дороги в городе в течение года.

Об этом он рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

Городской голова отметил, что в ремонте также нуждаются магистральные дороги Николаева, в частности, 2 Набережная, которая на сегодняшний день, по его словам, является не проездной для транспорта.

— Учитывая, что у нас такой маленький бюджет, учитывая такую большую территорию — территория Николаева почти 260 квадратных километров — нужно понимать, что это и трубы, и свет, и коммуникации, и дороги. Мне на эфирах пишет большое количество людей, когда у них будет дорога, а мне нечего им ответить. У нас есть план, но нет денег на него. У нас есть план каждого района, весь частный сектор. Планы есть и мы, согласно им, строим, но когда построятся эти дороги? Наверное, это будет две тысячи неизвестный год. Конечно же, наряду с этим, разрушаются другие дороги. У нас есть магистральные дороги — 2 Набережная сегодня просто непроездная и ее нужно ремонтировать, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в Службе автомобильных дорог в Николаевской области считают, что после строительства «японского» моста и объездной, все дороги государственного значения, проходящие через Николаев, нужно передать на баланс города.