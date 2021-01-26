Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый считает, что после строительства «японского» моста и объездной, все дороги государственного значения, проходящие через Николаев, нужно передать на баланс города.

Об этом он рассказал в интервью НикВести.

По словам Владислава Невеселого, после строительства хайвея в Николаевской области грузовой транспорт не будет заезжать в город, а потому было бы целесообразно передать дороги госзначения, проходящие через Николаев в коммунальную собственность города.

— Я считаю, что когда появится хайвей, то все дороги, однозначно, должны просто перейти городу. Когда мы уберем весь грузовой транспорт, было бы правильно, если бы местные дороги были у города — город не должен зависеть от Службы автодорог, потому что в основном здесь будут ездить только жители города и он мог сам взять и отремонтировать кусок, не спрашивая у меня. Это точно также, как и дорога сейчас, которая в микрорайоне Северный, как ехать на Херсонскую объездную. Как оказывается, это тоже наша дорога, но там никогда не ездит наш транспорт. Наш транспорт ездит по Н-24. Она полностью городская, но оставили — ладно. На данном этапе — ок, я ни от чего не отказываюсь. Так поставлено, значит так нужно. Но когда будет объездная, я считаю, по-правильному будет, чтобы у города была возможность самостоятельно исправить тот или иной момент на дороге, - сказал Владислав Невеселый.

Ранее руководитель Службы автомобильных дорог Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о планах отремонтировать все дороги государственного значения в городе.