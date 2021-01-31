В понедельник, 1 февраля, в Нидерландах состоится первое в 2021 году судебное заседание по делу относительно сбитого 17 июля 2014 года самолета рейса МН17.

Заседание начнется в 10:00 по местному времени в судебном комплексе «Схипхол» близ Амстердама, пишет Укринформ со ссылкой на своего корреспондента в Гааге.

На этих слушаниях, в частности, должны рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращения родственников погибших относительно компенсаций и тому подобное.

Из-за коронавируса все должны соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски. Снять ее можно после занятия своего места в зале D, где предусмотрено безопасное расстояние между участниками процесса.

Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности этого «Бука». По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов в настоящее время — единственный фигурант дела, кто отправил на слушания своих адвокатов.