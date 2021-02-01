Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, бывший президент Леонид Кравчук считает, что на Всеукраинский референдум нужно вынести вопрос оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24», пишет TheБабель.

Леонид Кравчук отметил, что эти вопросы сегодня является «наиболее болезненным» и они «по-разному воспринимаются различными политическими силами». Народ, по его мнению, «буквально не может сориентироваться в том плане, а какое же общее мнение у политических сил».

— Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями, - сказал Леонид Кравчук.

Вместе с тем он подчеркнул, что главным вопросом референдума должно быть «то, что Украина является цельной, независимой, с возвращением ее территорий». Эта позиция, отметил он, не ставится под сомнение международными партнерами Украины.

— Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно представить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: «Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой, и она должна принадлежать Украине», - сказал Леонид Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук ранее заявлял, что в случае, если Крым столкнется с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на полуостров, но речь идет именно о потребностях населения.