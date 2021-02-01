Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен США за всю поддержку, но государство хочет быть равноправным членом НАТО.

Об этом он сообщил в интервью Axios, перевод которого обнародовал «Голос Америки», пишет LB.ua.

— Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО ... Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?, - отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что если бы Украина была членом альянса, то на Донбассе не было бы эскалации. Зеленский заявил, что Украина защищает Европу и благодарна за все санкции со стороны ЕС и США, но санкции не могут вернуть человеческие жизни.

— Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты — один из ярких примеров, как это происходит, - добавил президент Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в Нормандском формате. Кроме того, он считает, что избранный президент Джо Байден мог бы усилить переговоры.