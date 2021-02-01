Президент Владимир Зеленский подписал указ от 29 января, введя в действие решение СНБО о новых санкциях против китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич».

Указ Зеленского и решение СНБО опубликованы на сайте Офиса президента 29 января.

Согласно указу, он вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением решения о санкциях Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Согласно приложению 1 к решению СНБО, в санкционный список попали: Ду Тао (президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment) и Чен Хойшен (генеральный представитель компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment в Украине).

Санкции вводятся на 3 года. Среди ограничений — ограничение торговых операций, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Согласно приложению 2 к решению СНБО, санкции также вводятся против следующих компаний: Twinstar Holdings SA (эта компания через суд требовала от АМКУ разрешения на концентрацию акций «Мотор Сичи»), JET4U SRL (зарегистрирована в Молдове) и JET4U LDA (зарегистрирована в Португалии).

Кроме этого, МИД Украины поручено «проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай главной геополитической угрозой — страной, которая может вызвать у него разногласия с администрацией Джо Байдена и Конгрессом.