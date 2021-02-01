Об этом он заявил в интервью Axios на HBO.

— На самом деле это какая-то холодная война между Китаем и США. Мы знаем, что бизнес США представлен в Украине, но в то же время это правда, что китайский бизнес также представлен. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, определенная страна относятся к вам, вашим людям и границам с уважением, они могут присутствовать в вашей стране, — заявил Владимир Зеленский.

На вопрос о том, является ли Китай крупнейшей геополитической угрозой, Зеленский сказал: «Я не могу с этим согласиться, поскольку в Украине мы этого не чувствуем».

Тем не менее Зеленский отметил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций «Мотор Сичи».

Напомним, 31 января, в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание компании «Мотор Сич». Однако на место собрания приехали представители Службы безопасности Украины.

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инвестора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Отметим, владельцы компании «Мотор Сич» продали свои акции китайским инвесторам.

Ранее НикВести писали, что украинское предприятие «Мотор Сич», несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии через родственного боснийского посредника.