Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что локдаун способствовал снижению распространения COVID-19, но вводить его снова не стоит, поскольку жесткий карантин плохо сказался на благосостоянии николаевцев.

Об этом сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

— Локдаун дал нам снижение количества заболевших. Это факт. Можно было бы сказать: «Так давайте на постоянное время введем локдаун», но нужно понимать, что он, кроме процессов распространения заболевания, замедлил и другие процессы. К которым относятся и экономические. И дело не в том, что не наполняется бюджет. Потому что наполнение бюджета — результат какого-то действия, а действие — это отсутствие у людей работы. Люди не могут зарабатывать деньги, не могут платить налоги. Худшая часть того, что происходит в локдаун, это то, что много людей не могут свести концы с концами и заплатить за базовые вещи, — сказал мэр.

Напомним, главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что локдаун неплохо повлиял на ситуацию, однако строгой необходимости в нем не было.