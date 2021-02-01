Франция, а также другие страны G7 разочарованны состоянием борьбы с коррупцией в Украине, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Я должен подчеркнуть свое разочарование. И это не только мое разочарование, не разочарование Франции — это разочарование стран G7. Думаю, вы следите за нашими твитами. Понятно, что мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного суда. Также очевидно, что мы считаем постановление от 27 октября (2020 года, – прим.) серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией, поскольку некоторые важные аспекты законодательства оказались под угрозой, — сказал Этьен де Понсен.
Как отметил дипломат, причинами неуспешной борьбы с коррупцией в Украине является наличие заинтересованных кругов, нехватка правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы.
— Думаю, на то есть много причин. Вероятно, есть сильные заинтересованные круги, и отстранить тех, кто поставил на карту, сложно. Также, вероятно, не хватает правовых инструментов для продвижения реформ и есть недостаток правовой экспертизы. Например, когда разрабатываются законы, они недостаточно хорошо составлены, чтобы пройти через экспертизу Конституционного суда. Не хватает технических деталей, и мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае вывод заключается в том, что на данный момент ситуация неудовлетворительна, — подчеркнул Этьен де Понсен.
Дипломат подчеркнул, что для выхода из этого кризиса Украине нужна очень сильная политическая воля, очень сильная поддержка Верховной Рады, поддержка международного сообщества, в частности G7 и ЕС.
Напомним, Украина заняла 117 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020, поднявшись в рейтинге на 3 балла.
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Франция, а также другие страны G7 разочарованны состоянием борьбы с коррупцией в Украине, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Я должен подчеркнуть свое разочарование. И это не только мое разочарование, не разочарование Франции — это разочарование стран G7. Думаю, вы следите за нашими твитами. Понятно, что мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного суда. Также очевидно, что мы считаем постановление от 27 октября (2020 года, – прим.) серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией, поскольку некоторые важные аспекты законодательства оказались под угрозой, — сказал Этьен де Понсен.
Как отметил дипломат, причинами неуспешной борьбы с коррупцией в Украине является наличие заинтересованных кругов, нехватка правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы.
— Думаю, на то есть много причин. Вероятно, есть сильные заинтересованные круги, и отстранить тех, кто поставил на карту, сложно. Также, вероятно, не хватает правовых инструментов для продвижения реформ и есть недостаток правовой экспертизы. Например, когда разрабатываются законы, они недостаточно хорошо составлены, чтобы пройти через экспертизу Конституционного суда. Не хватает технических деталей, и мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае вывод заключается в том, что на данный момент ситуация неудовлетворительна, — подчеркнул Этьен де Понсен.
Дипломат подчеркнул, что для выхода из этого кризиса Украине нужна очень сильная политическая воля, очень сильная поддержка Верховной Рады, поддержка международного сообщества, в частности G7 и ЕС.
Напомним, Украина заняла 117 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020, поднявшись в рейтинге на 3 балла.
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа