Фармацевтическая компания Pfizer во втором квартале предоставит Европейскому союзу на 75 миллиноов доз вакцины от коронавируса больше, чем планировалось изначально.

Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Украинская правда».

— Мы работаем с фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить доставку вакцин европейцам. BioNTech/Pfizer обеспечит 75 миллионов дополнительных доз во втором квартале года - и вообще до 600 млн в 2021 году, - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, первые вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 поступят через две недели, то есть в середине февраля.