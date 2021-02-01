У президента Украины Владимира Зеленского продолжают строить систему «ручного» управления правосудием. Об этом в ходе согласительного совета заявил сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов, - сообщает пресс-служба политсилы.

— На этой неделе Рада планирует рассмотреть президентский законопроект 3711, который вновь посягает на Верховный Суд. Тот самый Верховный Суд, который создавали при Порошенко, с участием международных экспертов на прозрачном конкурсе. И именно этот суд не удовлетворяет Зеленского. Он не хочет ликвидации знаменитого Печерского суда, который поддерживает «юридический трэш» ГБР или Окружного админсуда Киева господина Вовка, потому что его они вполне устраивают по телефону, - отметил Артур Герасимов.

Он, в частности, сообщил, что ГБР для прикрытия своей деятельности решениями Печерского суда сфальсифицировало свой адрес, в чем на днях убедились журналисты и народные депутаты.

— Кстати, о ГБР. На прошлой неделе посетил их полуразрушенное и пустующее здание в Печерском районе, где якобы работает ведомство с годовым бюджетом в 2.5 миллиарда гривен. Позорная фальсификация руководства ГБР с фиктивным адресом, где все занесено снегом и где никого уже давно не было. Требуем вызвать руководство бюро для объяснений в Верховную Раду, - заявил Артур Герасимов. — Также на этой неделе планируют назначить судью Конституционного суда. Хочу напомнить о письме G-7, которое объясняло необходимость прозрачного конкурсного отбора судей с участием международных экспертов, так же как при формировании Высшего антикоррупционного суда. Поэтому требуем немедленно поставить наш проект закона 4339 об участии международных экспертов в отборов судей КС, - подчеркнул сопредседатель фракции.

Артур Герасимов предостерегает: атака на Верховный суд еще раз подтверждает истинные планы Зеленского об узурпации власти.

— Если хотите увидеть, чем закончится узурпация и «ручное» управление с Банковой - посмотрите на СБУ, которое «друг детства Зеленского» превратил в уголовный анклав, - резюмирует Артур Герасимов.

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