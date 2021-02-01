Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что на этой неделе в парламент могут внести законопроект об обороте гражданского оружия.

Об этом он заявил в понедельник, 1 февраля, в ходе брифинга, передает Украинская Правда.

— Законопроект есть, он дискуссионный. В нем есть как правильные вещи, так и вещи, которые будут разделять зал. Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Его будет представлять Игорь Фриз. Посмотрим, какой результат мы получим. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений и замечаний, которые уже фактически звучат и в обществе, и среди народных депутатов, а дальше посмотрим, — заявил Дмитрий Разумков.

Отметим, что данный законопроект предлагает выдавать удостоверение владельца оружия с указанием категории оружия, а также технический паспорт на каждую единицу оружия с информацией о владельце и серийный номер.

Право на получение удостоверения будут иметь дееспособные украинцы, не имеющие медицинских противопоказаний, непогашенной судимости и те, кто не привлекался к административной ответственности в течение года. Документом предусматривается создание Единого госреестра гражданского оружия.

Также предлагается обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу за использования оружия.

Напомним, парламентский комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов (№4335).